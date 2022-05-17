“الكيلاني” تؤكد استلام بيانات المنحة للزوجات والبنات فوق سن الـ 18 من السجل المدني تمهيداً لصرفها.. وتوضّح التفاصيل

أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء أبوبكر الكيلاني” اليوم الثلاثاء استلام بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة من منظومة السجل المدني بعد تحديثها حيث بلغ عدد الزوجات والبنات فوق سن الـ 18 مليونيْن وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية (2،439،508)؛ منهُنّ (6866) من الليبيات المتزوجات من أجانب.

وبهذا تكون وزارة الشؤون الاجتماعية قد أكملت المرحلة الأولى في قاعدة البيانات على ان تستكمل بقية المراحل قريباً، حتى يتم الشروع في صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18.

وقالت الوزارة بأنّ “الكيلاني” تتابع وبشكل يومي عمل القائمين على مشروع المنحة مؤكدةً حرصها الشديد على الإسراع في المنحة لمستحقيها بأسرع مايمكن.

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