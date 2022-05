السفارة الإيطالية في ليبيا: ” العنف لن يؤدي إلا إلى تقويض استقرار ليبيا وازدهارها “

علقت السفارة الإيطالية في ليبيا اليوم الثلاثاء، على الاشتباكات المسلحة بطرابلس، مؤكدة أن ” طرابلس لا يجب أن تكون رهينة الصراعات السياسية”و أن العنف لن يؤدي إلا إلى تقويض استقرار ليبيا وازدهارها “

هذا وحثت السفارة “جميع الجهات الفاعلة على الالتزام بعهودها بالامتناع عن العنف”، داعية إلى “بذل جهود فورية وصادقة من أجل مسار توافقي نحو الانتخابات الوطنية يتم الوصول إليها عبر الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة الجارية في القاهرة “

