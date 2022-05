“الدبيبة” يصدر تعليماته بحصر الأضرار نتيجة الأحداث التي شهدتها طرابلس البارحة وتقدير التعويضات المناسبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته بحصر الأضرار التي وقعت نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم وتقدير التعويضات المناسبة.

وخاطب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات وعميد بلدية طرابلس المركز ووكيل المجلس البلدي ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة البارحة والتي تسببت في أضرار في عدد من الأحياء السكنية والمباني الإدارية وبعض الفنادق ببلدية طرابلس المركز.

ونقل “عادل جمعة” تعليمات رئيس الحكومة بضرورة حصر الأضرار التي وقعت وتقدير التعويضات المناسبة بالتنسيق مع بلدية طرابلس المركز، وإحالة تقرير لاعتماده والبدء في الإجراءات اللازمة بالخصوص في غضون ثلاثة أيام.

