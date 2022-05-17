حكومة الوحدة الوطنية تجتمع مع عمداء البلديات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء ، مع عدد كبير من عمداء البلديات ، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

كما أكد وزير الحكم المحلي خلال كلمة ألقاها إن هذا التجمع الكبير جاء دون ترتيب مسبق ، ولكنه جاء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء ، مؤكدًا أن قدومهم للتأكيد على رغبتهم في الاستقرار والسلام ، وضرورة عودة الأمانة للشعب من خلال الانتخابات.

وبعد مداخلات عديدة لعدد من عمداء البلديات ، آكد خلالها دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين رغبة أبناء الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

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