وزارة العمل تبحث خطوات تدريب الباحثين عن عمل في تخصصاتها

ناقش وزير العمل والتأهيل علي العابد، مع رئيس جمعية الحبوب بفزان عثمان الطاهر، آليات التنسيق بين الطرفين؛ لتفعيل برامج التدريبات الخاصة باحتياجات المنطقة من تخصصات مطلوبة في سوق العمل.

كما بحث الاجتماع، إمكانية دعم عدد من المشاريع الريادية في التخصصات الزراعية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الزراعية المطلوبة.

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي.

وناقشت اللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتأهيل والنفط والغاز برئاسة عادل العقبي، في وقت سابق، آخر مستجدات ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية من المناطق كافة.

كما اطلع المجتمعون على آليات استكمال بيانات قوائم المستهدفين الواردة من البلديات المختلفة لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة خطوات فرز تلك القوائم، وذلك وفق المؤهلات والتخصصات وتوزيعها حسب النموذج والتطبيق الإلكتروني المعد من اللجنة.

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