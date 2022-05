الدبيبة: ” لن ننسى من اعتدى علينا “

قال الدبيبة خلال تعليقه على الأضرار إن “المهاجمين طيور شر جايين في عقابات الليل” وأضاف بأن ” من يبي الكرسي يأتي بالانتخابات” وأنه “لن ينسى من قام بالإعتداء علينا وعلق “بأنه مهما كانت مكيدة الكائدين فإننا لن نترك هذه الأرض وسنعيش فيها أعزاء مكرمين”

هذا تجول رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالمواقع التي تضررت عقب المواجهات الأخيرة فجر الثلاثاء بين مجموعات مسلحة تابعة للحكومة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وخلال جولته التقى الدبيبة مواطنين وعرب وأجانب ووعد المتضررين بتعويضهم ماديا عقب تشكيل لجنة لتقييم وحصر الأضرار متأسفا على ما وصفه بحالة الإزعاج التي طالت المواطنين والمقيمين

