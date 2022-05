“الكيلاني” تؤكد استلام بيانات الزوجات والبنات فوق سنّ الـ18 وعددهن تجاوز 2.4 مليونًا تمهيدا لصرف المنحة لهنّ

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الثلاثاء استلام بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة من منظومة السجل المدني بعد تحديثها، مشيرة إلى أن عددهنّ وصل إلى أكثر من 2 مليون و439 ألفًا منهنّ قرابة السبعة آلاف من الليبيات المتزوجات من أجانب.

وأضافت “الكيلاني” بأن وزارة الشؤون الاجتماعية أكملت بذلك المرحلة الأولى في قاعدة البيانات، مشيرة إلى أنها ستستكمل بقية المراحل قريبا، لتشرع بعدها في صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، ونوهت إلى أنها تتابع وبشكل يومي عمل القائمين على مشروع المنحة مؤكدة حرصها الشديد على صرف المنحة لمستحقيها بأسرع ما يمكن.

