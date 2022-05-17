“العابد” يشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للموظفين

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الثلاثاء، مع مديرو الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة .

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالديوان والصعوبات التي تواجه عملهم في سبيل تقديم الخدمات للموطنين، كما شدد الوزير في حديث على ضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة للموظفين خصوصاً الإجراءات الإدارية والمالية؛ مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالوزارة.

وفي ختام الاجتماع أشاد الوزير بالجهود التي تبذل من قبل الجميع, مؤكداً على عزمه العمل لتذليل كافة الصعوبات أمام الجميع .

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