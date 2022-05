الشركة العامة للكهرباء توقع اتفاقية مبدئية مع شركة “توتال إنيرجي” لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة

وقعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء اتفاقية مبدئية مع شركة “توتال إنيرجي” للطاقة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاوات بمنطقة السدادة، وهو أولى المشاريع المستهدف تنفيذها من مصادر الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية.

وبحسب مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في إدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة لرفع القدرات الكهربائية بالشبكة الليبية.

