مراسل “وال”: افتتاح مقر إدارة فرع جهاز الحرس البلدي ببنغازي

بنغازي 17 مايو 2022 (وال)- افتتح المجلس التسييري لبلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، مقر إدارة فرع جهاز الحرس البلدي ببنغازي، بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، ووكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري.

كما حضر مراسم الحفل؛ رئيس الغُرفة التجارية بنغازي صالح العبيدي، ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عقيد فرج العقوري، إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف بالجهاز.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية أسامة المجبري – لمراسل “وال” – إن لجنة إعادة استقرار بنغازي هي من قامت بتنفيذ أعمال الصيانة وتجهيز الأثاث المكتبي وبإشراف بلدية بنغازي، دعمًا لجهاز الحرس البلدي بالنظر لأهمية دوره في مُتابعة جميع أماكن مُمارسة الأنشطة الإقتصادية المُختلفة. (وال) ن ع / ر ت

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