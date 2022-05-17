حزب الجبهة الوطنية يصدر بياناً بشأن أحداث العاصمة فجر اليوم الثلاثاء

أصدر حزب الجبهة الوطنية بيان بشأن أحداث العاصمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تابع بقلق شديد ما حدث فجر اليوم من تسلل وبقوة السلاح من طرف رئيس الحكومة المكلف من قبل النواب فتحي باشاغا بـطـريـقـة يـشـوبـهـا التدليس والتزوير وانـعـدام التوافق ومـجـموعات تابعة له إلى الـعـاصمة طرابلس فجر اليوم بهدف السيطرة عليها بحسب البيان.

مـمـا أدى إلى نشوب اشتباكات مسلحة أدت إلى اصابة وجرح بعض المواطنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ناهيك عـن تـرهـيـب وترويع المدينين الأمنين فـي بـيـوتـهـم بحسب وصفهم .

حيث أكد الحزب على عدم إقراره لما سمى بتسمية حكومة جديدة من قبل مجلس النواب بطريقة أحادية يشوبها الكثير من انعدام الشفافية والتزوير والتدليس، بحسب قوله.

وكذلك بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارهـا وسـلـمـها الاجتماعي والتغيير في السلطة لا يتم الا بالطرق الشرعية والدستورية وبوسائل نزيهة وشفافة وفق مقتضيات الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية المكملة وعبر صناديق الاقتراع.

كما يحث الحزب وبقوة على الإسراع في إيجاد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات تشريعية عاجلة لمجلس تشريعي تأسيسي يناط به إعادة تشكيل حكومة وطنية وإتخاذ الإجراءات الدستورية لإقرار دستور للبلاد ووضع أسس المصالحة الوطنية الشاملة.

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