خاص.. الشؤون الاجتماعية تُفصح حصرياً لصدى عن موعد صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن ال18

أجاب مدير إدارة الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية “خالد مسعود” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال موعد صرف منحة الزوجة والبنات فوق ال18 عاماً .

حيث قال: في غضون شهر بمجرد إستكمال إجراءات البيانات الخاصة بهم يتم تخصيص المبلغ لهم ويُصرف.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” قد صرحت حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية في لقاء سابق فيما يخص منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر، أن الوزارة تعمل جاهدة مع الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدينة والجهات ذات العلاقة”.

كما أوضحت قائلةً:”البيانات نستلمها من مصلحة الأحوال المدنية كمرحلة أولى، المصلحة لديها تحديث في البيانات وبعض الإجراءات التي أخذنا وعداً فيها بأنها ستُستكمل بعد العيد وتُرسل إلينا، وبإذن الله في مدة أقصاها شهر ستكون في حسابات المستفيدين من البنات الغير عاملات والزوجات”.

وأردفت القول:”يجب مطابقة البيانات طبعاً مع الضمان الاجتماعي ووزارة المالية والعمل لكي يتم التأكد من عدم تقديم أي مرتب من الدولة الليبية لكي يتم صرف المُنحة لهم؛ وبالنسبة للأسر التي لم تستلم المُنحة لعام 2021 أرسلنا العديد من الملاحق ولازلنا نشتغل على البقية وستُرسل بعد العيد مباشرةً”.

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