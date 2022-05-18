خاص.. رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس يفصح لصدى عن تفاصيل الاتفاقيات مع دولة اندونيسيا

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص الاتفاقيات التي عقدتها الغرفة مع دولة إندونيسيا ، حيث قال: من ضمن الاتفاقيات الأساسية هي مجال التدريب ، فغرفة التجارة والصناعة مصرة على فتح مجال التدريب في المجال الصناعي والاقتصادي، فقد عرضت علينا سفارة اندونيسيا فكرة جميلة وهي كيفية جعل الأسر الصغرى ذات دخل متميز من خلال المشاريع الصغرى البسيطة جدًا، ونحن بصدد إبرام هذه الاتفاقية لنصل في خلق أسر منتجة في المجتمع الليبي تكتفي ذاتياَ وتبيع منتجاتها.

وقال “دريبيل” كذلك: نحن نسعى لتوقيع إتفاقية لدخول منتج زيت النخيل إلى ليبيا ، ولكن نتيجة للاضطراب العالمي قامت اندونيسيا بإيقاف التصدير، واليوم زيت النخيل أصبح له طلب عالمي وبديل للعديد من الزيوت ونتمنى إلى أن تنتهي هذه الأزمة لكي نبدأ في إستيراد هذه التقنية .

مضيفًا: اليد العاملة في دولة اندونيسيا أحد النقاط الأساسية التي تحدثنا عنها ولكن لوجود أزمة كورونا وعدم الإستقرار في ليبيا تم تأجيل الموضوع ولكن سنوقع هذه الاتفاقية بحيث نستطيع أن نتيح يد عاملة ماهرة للصناعيين الليبيين والتجار والمقاولين.

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