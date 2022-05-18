“شكشك” يؤكد على ضرورة شفافية تعاقدات وزارة التعليم

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو مع وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بحضور مدير مصلحة المرافق التعليمية ومدير عام مركز المناهج التعليمية ومدير مشروع التعليم الإلكتروني بالوزارة ومدراء الإدارات العامة المعنية في ديوان المحاسبة لمناقشة مواضيع إنشاء المدارس والكتاب المدرسي ومشروع التعليم الإلكتروني.

وأكد “شكشك” أن الديوان يقف بقوة مع هذا المشاريع وأن هدف الديون الأساسي يتركز في تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير والضوابط اللازمة وأن هذه المشاريع وعلى الأخص بناء المدارس والتحول الإلكتروني لا يمثل خيار بقدر ما يشكلان تحدي استراتيجي يجب الخوض في غماره.

وتم خلال هذا الاجتماع الإتفاق على تقديم إطار زمني محدد لتنفيذ البرنامج مع ضوابط ومعايير تنفيذ المدارس مع الاهتمام بتحقيق ملكية الأراضي المستهدفة .

وتم أيضا الإتفاق تحديد موعد لإقامة عرض عملي متكامل لكافة جوانب مشروع التعليم الإلكتروني .

كما تم إطلاع ديوان المحاسبة على الإجراءات المتخذة في طباعة الكتاب المدرسي وتم التأكد على ضرورة مراعاة وتدارك كافة الجوانب السلبية السابقة من حيث التكلفة والزمن وشفافية التعاقد.

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