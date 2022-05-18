خاص.. “دريبيل” يصرح لصدى عن اتفاقيات غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع نظيرتها المغربية

أفصح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” خلال لقائه مع صدى الاقتصادية عن بعض الاتفاقيات التي دارت مع المملكة المغربية حيث قال: من بين الاتفاقيات التي عُقدت مع المغرب، برنامج تدريب وهو في اللمسات الأخيرة وسيتم الإعلان عنه قريبًا وهو خاص بمنتسبي الغرفة ورجال الأعمال عامةً والقطاع الخاص الذي تستهدفه الغرفة، كما أنه وصلنا العرض من الأخوة في المغرب وتبقى بعض التفاصيل البسيطة فيما يخص اللوجستيك ويتم العمل عليها مع الجانب المغربي.

وأكد كذلك بأنه هناك وفد من دولة المغرب تحديدًا من غرفة التجارة والصناعة الدار البيضاء سيأتي إلى ليبيا خلال المدة القريبة القادمة لفتح الأعمال بين البلدين .

ختم “دريبيل” الحديث قائلًا: “هدفنا حل مشاكل الليبين ورجال الأعمال العاملين في هذه الساحات من ضمنها مشكلة التأشيرات مع دولة المغرب ” .

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