“اللموشي” يشارك في اللقاءات الثنائية المقامة على هامش المنتدى الليبي التركي الاقتصادي لمنظمة MUSIA

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي اليوم الثلاثاء السابع عشر من مايو الجاري بالمشاركة في فعاليات اللقاءات الثنائية B2B المقامة على هامش المنتدى الليبي التركي الاقتصادي لمنظمة MUSIA بفندق المهاري في العاصمة طرابلس ، وذلك عقب افتتاح مقر لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا “موصياد”، في ليبيا يوم أمس الإثنين.

حيث أُقيمت هذه الفعاليات بحضور السفير التركي في الدولة الليبية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية، والمسؤولين ورجال الأعمال في ليبيا، وتركيا، ونخبة من المهتمين والخبراء.

كما ألقى اللموشي في هذا الحدث كلمة أشاد من خلالها بأهمية هذه الشراكات والتعاونات الدولية لدعم الاستثمار الليبي وتطويره والإستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الهادفة للإرتقاء بقطاع الاستثمار في ليبيا.

واستعرض أيضًا في عرض مرئي للقانون رقم 9 لتشجييع الاستثمار، والخارطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية الكبرى والمتاحة للمستثمرين في كافة المجالات والقطاعات، وخاصةً للشركات التركية المشاركة في هذه الفعاليات.

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