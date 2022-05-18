سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 18 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 18 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.12 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1275 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1500 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1350 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.135 دينار

اليورو – طرابلس = 5.340 ~5.345 دينار

اليورو – بنغازي = 5.345 ~5.350 دينار

الجنية الإسترليني 6.37 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب221.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب258.41 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب295.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2067 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.27 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.25 “مصرف الوحدة” – 5.19 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.