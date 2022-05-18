تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 18 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 18 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8001 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً في ظل انخفاضه عالمياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.054 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9818 دينار، والدولار الكندي 3.7442 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3018 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2796 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3068 دينار، والدينار التونسي 1.5459 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.479 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 18 مايو 2022: