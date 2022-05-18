وزير البيئة يؤكد أن الافراجات المالية لموظفي الوزارة رهينة الميزانية

طرابلس 18 مايو 2022 (وال). أكد وزير البيئة الدكتور “إبراهيم العربي منير ” خلال اللقاء الذي أجرته معه إدارة الإعلام والتوعية البيئية أمس، أنه اجتمع مع وزير المالية خلال اليومين الماضيين، حيث تم النقاش عن موعد الافراجات المالية لموظفي الوزارة .

كما أكد معاليه أن وزارة المالية تنتظر اصدار الميزانية العامة للدولة والتي سوف يكون من ضمنها الافراجات المالية وأوضح أن وزير المالية، كشف أن الافراجات سوف تكون دفعة واحدة لجميع موظفي الدولة .

و أضاف” منير” ان مراقبة البيئة ببنغازي قد أخذت عينات من الوقود؛ وذلك من أجل إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مطابقتها للمواصفات القياسية .

كما تم النقاش خلال اللقاء مع معالي الوزير عن الاحتفال بأحياء اليوم العالمي للبيئة، و الذي يصادف يوم 5 يونيو المقبل و يعد حدثا مهما يساهم في رفع الوعي بقضايا البيئة والذي تستعد وزارة البيئة لإحيائه . (وال ـ طرابلس) ع م

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