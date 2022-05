أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال تعافي الطلب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومةً بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجياً لبعض قيود كورونا التي فرضتها مع بداية الحالات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1% إلى 112.08 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4% إلى 113.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2% في الجلسة السابقة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفاً طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء 17 أيار مايو، ووضعت خططاً يوم الإثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من 6 أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

