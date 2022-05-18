ليبيا تشارك في فعاليات مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، رفقة وزير التخطيط محمد الزيداني خلال فعاليات الدورة 54 لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ملف تعزيز الاستثمار في أفريقيا.

وتضمن المؤتمر الذي شارك فيه وزراء المالية و التخطيط والتنمية الاقتصادية في العاصمة السنغالية داكار، مناقشة ودراسة القضايا النظامية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، إضافة إلى إمكانية تمويل الحركة التجارية في أفريقيا و فتح آفاق جديدة للتبادل والاستثمار التجاري على مستوى القارة.

وبحسب ما نُشر عبر منصة وزارة الاقتصاد والتجارة، من المقرر أن يناقش المؤتمر في دورته القادمة، خطوات تكثيف الجهود في القارة؛ من أجل تحويل التهديد المستمر الذي تشكله جائحة كورونا إلى مُسرعٍ للنمو والازدهار على الصعيد العالمي.

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