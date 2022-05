الرحلة الغامضة.. لغز وغموض يحوم حول رحلة الروبوتات الليبية إلى هيوستن الأمريكية في مسابقة عالمية هي الأكبر.. اتهامات بالعنف وبتجاوزات مالية خطيرة سنسلط عليها الضوء.. شهادات لكلّ الأطراف توضح الكواليس في تحقيقات

The post رحلة الروبوتات الليبية إلى هيوستن الأمريكية في مسابقة عالمية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا