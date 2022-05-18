وزارة المالية تحيل أذونات صرف مرتبات مايو إلى المركزي

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو للجهات الممولة من الخزانة العامة كافة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ وذلك استعدادًا لصرفها.

وفي وقت سابق، شدد المجلس الرئاسي على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالإضافة للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

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