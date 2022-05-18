وزارة الصناعة بحكومة باشاغا تدرس تفعيل عمل المصانع المتوقفة في سبها

أخبار ليبيا 24

أكد، وزير الصناعة بالحكومة الليبية، أمحمد عبدالقادر السعيدي، إن الوزارة تسعى للاطلاع على أوضاع المصانع المتوقفة. في مدينة سبها ودراسة سبل إعادتها للحياة مجددا، ومحاولة الدفع باتجاه تفعيل دورها بعد سنوات طويلة من التوقف.

وأوضح السعيدي، لوكالة أخبار ليبيا24 صباح اليوم الثلاثاء، أنه قد بادر بزيارة عدة مصانع متوقفة منها مصنع اللدائن. ومصنع تجفيف البصل والثوم ومصنع الأكسجين والمخبز الآلي، واطلع على أوضاعها واستمع لشروحات وافية عن تاريخها وأسباب توقفها، كما وقف عند أوضاع العاملين فيها.

جاء ذلك في جولة نظمها ديوان رئاسة الوزراء للحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية ضمت وزيري الصناعة والعمل بالحكومة الليبية، وشملت عدة مصانع في مدينة سبها.

ويبلغ عدد المصانع المتوقفة في مدينة سبها عشرة مصانع، وهي مصنع المكرونة، مصنع طحن الغلال، مصنع تعليب. الطماطم، مصنع المشروبات الغازية، مصنع الأعلاف، مصنع تجفيف البصل والثوم، المخبز الآلي. ومصنع المياه المعدنية، مصنع الحليب، ومصنع اللدائن.