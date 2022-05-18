“العمل والتأهيل” تُطلق المرحلة الثانية لروزنامة التدريب 2022م بديوان المنطقة الشرقية

قامت وزارة العمل والتأهيل بإطلاق فعاليات المرحلة الثانية من روزنامة التدريب 2022م ، بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية والتي انتضمت تحت شعار “بالتأهيل والتدريب نرتقي”.

وشملت المرحلة الثانية موظفي ديوان المنطقة الشرقية والبالغ عددهم40 موظف وموظفة وستبدأ الدورة من الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو للعام الحالي، وفقًا للتخصصات التالية (قانون علاقات العمل – عمل لجنة شؤون الموظفين – عمل لجنة العطاءات – مهارات كتابة محاضر الاجتماعيات والتقارير – برنامج الاكسل).

كما لاتزال المرحلة الأولى من الرزونامة مستمرة في ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية والتي تستهدف الباحثين عن العمل من الجنسين في عدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

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