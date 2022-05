“المنفي والدبيبة والكبير” وعدد من المسؤولين يناقشون الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وعدد من المسؤولين ورؤساء الأجهزة الرقابية، الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة.

وضم الاجتماع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، وتم فيه بحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح فيما يخص الإيرادات والإنفاق والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.

كما ناقش الاجتماع التقدم الحاصل في مسار توحيد المصرف المركزي والجهود المبذولة في هذا الإتجاه، ومناقشة الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، ودور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي لدعم القطاعين العام والخاص.

