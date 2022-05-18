تباين في أسعار النفط وسط عمليات الإغلاق الصينية والعقوبات الروسية

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع مخاوف المستثمرين من ركود عالمي حفزه الإغلاق في الصين والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي تنافست مع مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي يقترب من حظر استيراد الخام الروسي.

ونزل خام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 111.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت أو أقل من 0.1 بالمئة إلى 110.51 دولار للبرميل.

وقالت باربرا لامبرخت، محللة الطاقة في كوميرزبانك، إن الانخفاض في أسعار النفط “يرجع بشكل رئيسي. إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، حيث إن إجراءات الإغلاق لها تأثير مباشر على ثاني أكبر سوق في العالم”.

وتشير التقديرات إلى أن 46 مدينة في الصين تخضع للإغلاق، مما أثر على التسوق وإنتاج المصانع واستخدام الطاقة.

وأظهرت أحدث البيانات الصينية أن مبيعات التجزئة في أبريل تقلصت بنسبة 11 بالمئة تقريبًا عن العام السابق. بينما انخفض إنتاج المصانع بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتماشيًا مع الانخفاض غير المتوقع في الإنتاج الصناعي، عالجت الصين 11 بالمئة أقل من النفط الخام في أبريل. مع الإنتاجية اليومية الأدنى منذ مارس 2020. لكن أسعار النفط وجدت بعض الدعم حيث أعرب دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن حظر مرحلي للنفط الروسي على الرغم من مخاوف بشأن الإمدادات في شرق أوروبا.

رويترز