لدعم الاقتصاد الوطني.. مساع لإنجاح مشروع الحاضنات الصناعية والتكنولوجية

عقدت لجنة متابعة مشروع الحاضنات الصناعية والتكنولوجية اجتماعها الأول لمناقشة بنود إنشائها بحضور مديري إدارات وزارة الصناعة والمراكز البحثية والمتخصصين.

وتعكف اللجنة على وضع إطار عمل وفق الاتفاق الموقع بين وزارة التعليم التقني والفني ووزارة الصناعة والمعادن؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعي الصناعة والتعليم ورعاية مشروعات الطلاب والصناعيين المبدعين.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد وقّعت في مارس الماضي اتفاقية للتعاون مع وزارة التعليم التقني، تتضمن اعتماد المشروع الوطني للحاضنات الصناعية والتكنولوجية كأحد الأدوات الرئيسة لربط قطاع التعليم التقني بالقطاع الإنتاجي والصناعي بالدولة ، وتشكيل لجنة للإشراف على متابعة تنفيذ المشروع الى جانب إقامة أول حاضنة صناعية وتكنولوجية مشتركة بين القطاعين ، وكذلك تنظيم معرض وطني للإبداع والاختراع.

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