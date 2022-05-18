خاص.. النقابات الأساسية لشركة الخطوط الجوية الليبية تنظم وقفة احتجاجية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان النقابات الأساسية لشركة الخطوط الجوية الليبية، بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 18 مايو امام مقر شركة الخطوط الجوية الليبية بالعاصمة طرابلس.

وطالبت النقابات في وقفتها الاحتجاجية ضرورة الأسراع في توحيد الشركة ومعرفة معايير إختيار وإعتماد رئيس مجلس وهيئة الشركة والمعايير الأسس التي يتم الإعتماد عليها في استبعاد الموظفين.

وأكدت النقابة على ضرورة تأجيل عملية الاستلام والتسليم بين مجلسي الادارة والهيئة إلى حين الرد والتأكيد على مرعات مبدأ العدالة والكفاءة وبعيداً عن الجهوية والتمييز والمحاصصة.

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