بحضور الدبيبة.. المنفي يترأس اجتماعا لبحث تعزيز الشفافية في إيرادات وإنفاق الدولة

ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء بطرابلس، مع كلٍّ من رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.

وجاء الاجتماع بغرض بحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.

وتطرق المشاركون في الاجتماع، إلى مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومناقشة الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة.

وركزوا كذلك على بحث دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي، وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.

وحرص “المنفي” على تأكيد استمرار المجلس في العمل على توحيد المؤسسات كافة، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد.

وشدد على أهمية دعم المسار السياسي للتوصل إلى حل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.

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