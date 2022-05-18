خاص.. مصرف ليبيا المركزي يطلق بادرة حقيقية حول نشر وافصاح البيانات المالية

أطلق مصرف ليبيا المركزي حصرياً بادرة فعّلية حول رؤيته بشأن تطوير الإفصاح والشفافية في البيانات المالية والإنفاق العام..

حيثُ تم اليوم في قاعة مصرف ليبيا المركزي اجتماع ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ورئيس اللجنة المالية بالبرلمان “عمر تنتوش” ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومدراء الادارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وتم فيه الاتفاق بين جميع مؤسسات الدولة المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط كلٌ فيما يخصه لتطوير معدلات الإفصاح والشفافية.

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