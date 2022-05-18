“شكشك” يؤكد على ضرورة تفعيل أدوات الإفصاح والشفافية بشأن إيرادات الدولة ونفقاتها

عقد اليوم الثلاثاء بمقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس اجتماعاً فنياً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” ورئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارة ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث الإجراءات اللازمة لدعم المسار الاقتصادي من خلال تفعيل أدوات الإفصاح والشفافية بشأن إيرادات الدولة ونفقاتها .

كما أكد “شكشك ” خلال عرضه للمبادرة المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإجراءات الاحترازية للصرف من الحسابات السيادية علي ضرورة تأطير المبادرة ضمن الائحه تنظيمية معتمدة من قبل الحكومة يتم فيها تحديد الآجال الزمني والمسؤولية والالتزامات .

كما أضاف “شكشك ” بأن أهمية المنظومة التي استعرضتها وزارة التخطيط مع ضرورة تطويرها لتشمل الإفصاح عن كامل المراحل التعاقدية .

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