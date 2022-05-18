توجه لصرف المرتبات الضمانية لشهري يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى

وجه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس المبروك، كتاباً لمديري الإدارة المختصة بالصندوق بصرف معاشات شهري يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى المقبل.

ودعت المراسلة التي اطّلعت 218 على نسخة منها لعدم تفعيل خصم الأقساط المستحقة للسلف على موظفي الصندوق والمواطنين من أصحاب المعاشات عن شهري يونيو ويوليو، للتخفيف على المواطن في مواجهة الصعوبات المعيشيّة الناجمة عن غلاء الأسعار.

كما طالب المبروك في مراسلة أخرى صرف سلفة على متراكم المعاش المستحق بحد أقصى 1000 دينار، على المعاشات الضمانية الجديدة والمعاشات المفرج عنها، بعد التأكد من ضوابط الاستحقاق.

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