بعد إعلانه مزاد لبيع ممتلكات “الحبري” ..إحتجاز العرفي ولا جديد عن مصيره

أعلنت جمعية الإسكان التعاوني في وقتٍ سابق عن بيع عقارات ومنقولات المحجوز عليه نائب محافظ المصرف المركزي “علي الحبري” بالمزاد العلني وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري الليبي والقانون رقم ( 30 ) لسنة 1973 بشأن الجمعيات التعاونية للإسكان ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي المعدل للجمعية الليبية للإسكان استناداً للقانون رقم ( 152 لسنة 1970 م ) بشأن الحجز الاداري الليبي وإلى القانون رقم ( 30 لسنة 1973 م ) بشأن الجمعيات التعاونية للإسكان.

وإلی قرار ومحضر الحجز الاداري رقم ( 107 لسنة 2020 د ) بشأن الحجز الإداري على أموال ومنقولات الممثل القانوني لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار .

كما تم بعد ذلك القبض على المحامي والممثل القانوني للجمعية “عدنان العرفي” من قبل جهاز الأمن الداخلي ببنغازي لعرضه ممتلكات “الحبري” للبيع ونشره عدداً من الملفات بحسب عدد من منظمات حقوق الإنسان .

كما قام عدد من المحاميين بالمنطقة الشرقية بإعتصام وإحتجاج نتيجة ما تعرض له “عدنان العرفي”

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