بنغازي تحتضن الأسبوع المقبل ملتقى ليبي مصري لإعادة الإعمار

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر -الأربعاء- مشاركتها في ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، وهو أول معرض مصري لإعادة الإعمار، والمقرر إقامته منتصف الأسبوع المقبل بمدينة بنغازي في الفترة من 23 إلى 27 من شهر مايو الجاري.

ويأتي هذا الملتقى ضمن مواصلة الحكومة المصرية تعاونها مع ليبيا، للمشاركة في إعادة إعمار ما تدمّر جراء الحروب المتعاقبة ضد الجماعات المسلحة خاصة في مدينتي بنغازي ودرنة.

وتوقع إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر من مبادرة إعادة إعمار ليبيا، التي تنطلق في بنغازي منتصف الأسبوع المقبل.

كما أكد الجراري أن مبادرة “إعادة الإعمار” تبدأ بالعمل في مدينتي بنغازي ودرنة في وقت واحد، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار، الذين أوضحوا للشركات المصرية المشاركة في كافة التفاصيل المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر وليبيا وقّعتا ستة عقود تنفيذية و14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات- حسب ما أفاد به أشرف عبدالرحيم المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران، الذي أعرب عن تفاؤله بأن الملتقى المقرر انطلاقه منتصف الأسبوع المقبل ويضم مؤتمراً ومعرضاً سيحقق قفزة ناجحة ومثمرة في إعادة إعمار ليبيا.

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