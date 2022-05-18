الوطنية للنفط: نجاح الاختبارات النهائية لمشروع منظومة قياس الصادرات بحظيرة خزانات شركة أكاكوس

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط نجاح الاختبارات الموقعية لمنظومات قياس التدفق للنفط الخام بحظيرة خزانات شركة أكاكوس للعمليات النفطية بالزاوية والتي أُجريت مؤخراً تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتفتيش والقياس.

وقد أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بالمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من قبل فريق المهندسين المشكل من شركة أكاكوس بكفاءات ليبية والمكلف بتنفيذ الاختبارات والمعايرة وإجراء الصيانة والتشغيل لهذه المنظومة الهامة المخصصة للاغراض نقل الملكية والتي تعتبر من ضمن سلسلة مشاريع لمنظومات سيتم تدشينها واعتمادها خلال هذا العام.

حيث تتكون المنظومة التي تم إختبارها من عدد 4 خطوط عدّادات تعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية بكامل ملحقاتها بالإضافة إلى منظومتي معايرة واختبار ومنظومة تحكم وحاسبات تدفق ومنظومة ضبط الجودة للنفط الخام.

من جانبه أكّد مدير الإدارة العامة للتفتيش والقياس “علي الساعدي” بأنّ نجاح الاختبارات قد تكلّل بعد تظافر وتكامل الجهود بين الإدارة العامة للتفتيش والقياس وقطاع الهندسة بشركة أكاكوس، وهم بصدد إصدار الاعتماد النهائي لهذه المنظومة الحديثة بعد الحصول علي درجات دقة عالية بالمطابقة مع دليل القياس الليبي والمواصفات والمعايير القياسية الدولية المطبَّقة بالإدارة.

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