شركة أكاكوس تختبر منظومة حديثة لقياس الصادرات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نجاح الاختبارات النهائية لمشروع منظومة قياس الصادرات بحظيرة خزانات شركة أكاكوس للعمليات النفطية بالزاوية.

وأوضحت المؤسسة في منشور، الأربعاء، أن الشركة أجرت بنجاح الاختبارات الموقعية لمنظومات قياس التدفق للنفط الخام بحظيرة خزانات شركة أكاكوس للعمليات النفطية، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتفتيش والقياس، وتتكون المنظومة التي تم اختبارها من عدد 4 خطوط عدادات تعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية بكامل ملحقاتها، بالإضافة إلى منظومتي معايرة واختبار ومنظومة تحكم وحاسبات تدفق ومنظومة ضبط الجودة للنفط الخام.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي، أن الإدارة بصدد إصدار الاعتماد النهائي لهذه المنظومة الحديثة التي جرى تنفيذها بكوادر ليبية، بعد الحصول على درجات دقة عالية بالمطابقة مع دليل القياس الليبي.

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