الحويج يتابع سير عمل الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، سير العمل والمشكلات والعراقيل التي تواجه الإدارة في تنفيذ مهامها.

كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير الأداء والمساهمة في تعزيز مستوى الانضباط ورفع مستوى الإنجاز بالديون، كما شدد الحويج على ضرورة الالتزام بالتشريعات المالية والإدارية النافذة عند اتخاذ أي إجراء؛ حرصًا على المال العام وبما يخدم المصلحة العامة، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد.

وشارك في الاجتماع أعضاء إدارة الشؤون القانونية بديوان الوزارة ومدير مكتب شؤون الوزارة ومستشار الوزير ومدير ادارة الشؤون الادارية والمالية.

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