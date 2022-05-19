وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع الإدارة القانونية بالوزارة لمتابعة آخر مهامها

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اجتماعاً يوم أمس الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 مع أعضاء إدارة الشؤون القانونية بديوان الوزارة، بحضور مدير مكتب شؤون الوزارة ومستشار الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب الوزير.

وذلك لمتابعة سير العمل والمشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة في تنفيذ مهامها، كما اطّلع “الحويج” على آلية عمل الإدارة في تنفيذ المهام، مُشدّداً على أهمية تطوير الأداء والمساهمة في تعزيز مستوى الانضباط ورفع مستوى الإنجاز بديوان الوزارة، وضرورة الالتزام بالتشريعات المالية والإدارية النافذة عند اتخاذ أي إجراء حرصاً على المال العام وبما يخدم المصلحة العامة.

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