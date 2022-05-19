صعود للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 19 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 19 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8095 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0423 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9441 دينار، والدولار الكندي 3.744 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3015 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2821 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3094 دينار، والدينار التونسي 1.545 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4776 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 19 مايو 2022: