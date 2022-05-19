“الغاوي” يشارك في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان

قام وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية”أبوبكر الغاوي” يوم أمس الأربعاء بالمشاركة في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان ،الذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” تحت شعار “نداء فزان من أجل ليبيا” ، وبحضور رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ، وبحضور عدد من الوزراء بالحكومة وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومدراء الأجهزة التنفيذية.

استعرض الملتقى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الجنوب ،ووضع القطاعات الخدمية فيه منها التعليم والصحة ،كما ناقش خلاله مدى تأثير تطوير البنية التحية في تنمية وإعمار الجنوب ،ودور حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الإسكان والتعمير في دعم وتنمية الجنوب.

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