اتحاد الغرف التجارية يبحث تذليل الإجراءات كافة أمام موردي المواشي

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، رفقة وكيل وزارة الثروة الحيوانية تاج الدين جمعة، الصعوبات و العراقيل كافة المتعلقة بتوريد المواشي.

كما ناقش المجتمعون الآليات اللازمة لتطبيق الإجراءات الصحية من حيث الحجر البيطري و التحاليل، بالإضافة لإيفاد الفرق الطبية للمعاينة قبل عملية التوريد.

وأكد الحضور خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد، على ضرورة حلحلة العراقيل كافة التي تعترض عمل الموردين، حتى يتسنى لهم ممارسة نشاطهم استعداداً لعيد الأضحى.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية ومدير إدارة الخدمات البيطرية ومدير إدارة الحجر البيطري و مدير مكتب الشؤون الاقتصادية و رجال الأعمال من موردي المواشي واللحوم.

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