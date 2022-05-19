“الأمان” يؤكد على إيقاف ورفض أي عمليات واردة من دولة المكسيك

أوضح مصرف الأمان بأن عمليات خصم مبالغ من دولة المكسيك على بعض البطاقات المصرفية قد تمت بتطبيقات عن بعد باعتماد تقنية الContacLess بعد أن توفر لديهم رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ورمز الأمان CVV2 وذلك نتيجة لتفريط بعض حملة البطاقات في بياناتهم وعدم المحافظة عليها رغم التنبيهات المتكررة بشأن عدم اطلاع الغير على بياناته وعدم مشاركتها مع الآخرين .

كما أن هذا التوضيح جاء بعد ورود عدة شكاوي تم الإعلان عنها في صفحات التواصل الاجتماعي ، وأكد المصرف بأنه حفاظًا على ضمان سلامة عمليات السحب والشراء تم إيقاف ورفض أي عمليات واردة من دولة المكسيك .

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