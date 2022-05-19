“أبوجناح” يقوم بتوقيع عقد تشغيل مستشفى غات العام

قام نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ، بتوقيع عقد تشغيل «مستشفى غات العام» مع إحدى الشركات المحليّة، المتخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية.

وبموجب العقد المُبرم، ستتولى الشركة تشغيل المستشفى لتقديم كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العامة، وتشغيل جميع الأقسام والوحدات.

كما ستتولّى الشركة تدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستشفى لإدارة النواحي الإدارية والمالية والطبية، لتنظيم العمل بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل، وبأسرع وقت، وتنظيم البرامج العلاجية الملائمة لكل حالة، وتسهيل عمل الطبيب من خلال التسجيل الطبي لحالة المريض، مما يسهل متابعة تطور حالته الصحية، ويضمن دقة وسرعة الأداء.

كما أن إبرام هذا العقد، يأتي بهدف توفير جميع الخدمات الطبية لأهالي منطقة غات على مدى أربع وعشرين ساعة، نظرًا لما يعانيه المستشفى من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي دعا المواطنين لقطع مسافات طويلة بحثًا عن خدمات طبية لائقة.

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