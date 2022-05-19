خلال اجتماعه مع شركة داو الكورية.. “الشهوبي” يتفق على وضع آلية لتسهيل عودة الشركات العالمية

عقد وزير المواصلات محمد الشهوبي اجتماعًا اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة الليبية طرابلس التقى خلاله بوفد من شركة داو الكورية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الادريسي ، وذلك في إطار متابعة الوزارة للمشروعات الاستراتيجية مع الشركات الدولية في مجال الاستثمارات ووضعها موضع التنفيذ .

تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تفعيل آفاق التعاون المثمر بين البلدين، كما تم الاتفاق على وضع آلية تسهيل عودة الشركات العالمية المتعاقد معها لتنفيذ واستكمال المشروعات التابعة للمواصلات .

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