“العابد” يبحث خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الخميس، بالمشاركة مع وفد رفيع المستوى في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة في دورته العادية (57)، وذلك بحضور وزراء العمل العرب في العاصمة المصرية القاهرة حيث كان في استقباله مدير عام المنظمة “د.ناصر القحطاني” .

تناول الاجتماع مناقشة تقرير إنجازات المنظمة خلال الأعوام الماضية في مجال الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنظمة (التدريب، الفعاليات المتخصصة، الإنتاج الفكري والنشر العلمي، الخدمات الاستشارية، الجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية والمعلومات)، وكذلك خطة موازنة المنظمة للأعوام القادمة، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية ومدقق الحسابات الخارجي خلال الأعوام 2020-2021.

إلى جانب مناقشة قضايا ومسائل لها علاقة بتطوير عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال المرحلة القادمة، وكذلك تم عرض تجارب والممارسات الإدارية الناجحة من قبل ممثلي وزارة العمل والخدمة المدنية في الدول العربية لتعميم الفائدة ونشر التجارب الرائدة في الدول الاعضاء.

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