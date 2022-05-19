مراسل “وال”: جهاز النهر يُناشد المواطنين بالتعاون من أجل تصدي للإعتداءات المتكررة على منظومة المياه

بنغازي 19 مايو 2022 (وال)- ناشد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، كافة المواطنين بضرورة حماية وتأمين مكونات النهر الصناعي، حتى يتمكن الجهاز من توفير الإمداد المائي، وأن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تثقل كاهل الجهاز وتؤثر سلبًا على سلامة المنظومة وديمومتها.

مناشدة مدير مكتب الإعلام بجهاز جاءت بعيد توقف الإمداد المائي على مسار ترهونة – أبوزيان بسبب تسريب على خط ترهونة أبوزيان المحطة PW 44+890، نتيجة إعتداء من قبل أحد المواطنين، ونظرًا لحجم التسريب ووقوعه في منطقة منخفضة ذات ضغط عالي، الأمر الذي يحتاج إلى تفريغ لتخفيض الضغط.

وقامت غرفة التحكم بالإجراءات التشغيلية بإيقاف الضخ على خط النقل ترهونة أبوزيان، وإعطاء الإذن لفريق الصيانة بمنطقة التشغيل والصيانة غريان للمباشرة في أعمال الصيانة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز في تصريح لمراسل “وال”: “بالنسبة للاعتداء الذي وقع يوم أمس على مسار ترهونة بالتحديد في المحطة “890+44″، نتج عن قيام أحد المواطنين من الاعتداء على المنظومة التى تقع تحت ضغط عالي جدًا يصل حوالي 20 بار، مما تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يستوجب منا كجهاز نهر وإدارة تشغيل بالمنظومة؛ أن توقف الإمداد المائي حتى يتسنى لنا تخفيف الضغط على المنطقة المتضررة”.

وتابع الساعدي: أن “المناطق الواقعة مابين ترهونة وأبوزيان وباطن الجبل؛ ستتوقف عليهم ضخ المياه إلى حين إنتهاء أعمال الإصلاح بعد تخفيف الضغط عن المحطة، وجفاف المنطقة من المياه الكثيرة التي تم هدرها، وفحص العطب وإصلاحه وإلى الآن لم يحدد توقيت معين لإنتهاء أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل المحطة، وسنعمل إلى حين إعلان موعد إطلاق الضخ”. (وال) ف و/ ر ت

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