“السيفاو” يبحث تعزيز التعاون فىي مجال تطوير التعليم التقني والفني مع سفير دولة إسبانيا

اجتمع وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف السيفاو”، اليوم الخميس، مع سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا “خافيير غارفيا”.

أكد “السيفاو” حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الدول في جميع التخصصات والمجالات ، لاسيما التعليمية، والاستفادة من التجارب الإسبانية، وكذلك وضع آلية مشتركة لتسهيل إجراءات الطلاب الموفدين للدراسة بدولة إسبانيا ، والإستفادة من المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من دولة إسبانيا إلى دولة ليبيا، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات السابقة والمشاريع والانشطة ومن بينها برامج التوأمة لمؤوسسات التعليم التقني والفني بالبلدين.

إلى جانب أهمية ربط خريج المؤسسات التقنية والفنية بمتطلبات سوق العمل، والعمل على تطوير مناهج التعليم التقني والفني، مشيرًا “السيفاو” إلى أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم التقني والفني بسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، ناهيك عن استحداث تخصصات جديدة تُلبى احتياجات سوق العمل.

ومن جهة أخرى أكد (السفير)أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات استراتيجية وطيدة ومتميزة، حيث تتمتع ليبيا بمكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدًا إهتمام ورغبة إسبانيا بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

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وفي الختام أشاد (السفير) بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، مثمناً كافة الجهود لتطوير منظومة التعليم التقني والفني، موضحاً حرص البلدين على نقل تجربتهما وتبادل الخبرات فيما بينهما.

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