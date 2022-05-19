” الوطنية لنفط ” تتابع أعمال إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركات النفطية

عقد يوم الإربعاء الموافق 19 مايو بمقر شركة إيني شمال أفريقيا بمالطا الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمتابعة أعمال الإدارة العامة لصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية لنفط برئاسة مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية لنفط وعضوية مدير عام الصحة والسلامة البيئة والتنمية المستدامة بشركة ايني شمال إفريقيا ومدير عام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي بشركة مليته لنفط والغاز .

وتم خلال هذا الاجتماع وضع خطة عمل وتحديد الأولوية والإتفاق على آلية العمل في الفترة القادمة لرفع مستوى الأداء بالشركات في مجال الصحة والسلامة والبيئة وترسيخ ثقافة السلامة وتحسين آليات العمل .

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