بريطانيا تجمد 3 مليارات باوند من أصول مصرف ليبيا المركزي

جمّد البنك المركزي البريطاني 3 مليارات باوند من أصول مصرف ليبيا المركزي في بريطانيا.

وقال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في تصريحات صحفية، إن عملية التجميد جاءت على خلفية طلب المركزي البريطاني بإثبات شرعية محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير.

وذكرت مصادر أن هذه العملية أتت بعد الكشف عن وثائق تفيد بتخصيص الدبيبة لمبالغ ضخمة؛ لدعم التشكيلات المسلحة.

وأشارت هذه الوثائق إلى أن الدبيبة قدّم دعما اسثنائيا للميليشيات المسلحة من باب الطوارئ في الموازنة، منها إنشاء قوة عسكرية تحت مسمى “قوة حماية الانتخاباتوالدستور”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المنتهي ولاياتها عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبةخالد شكشك ورئس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتَوش اجتمعوا أمس الأربعاء، بمقر المصرف المركزي؛ للتباحث حول تحقيق الشفافية في الإنفاق من الإيرادات.

لكن مصادر صحفية أشارت إلى أن الاجتماع؛ جاء على خلفية تجميد 3 مليارات باوند في بريطانيا.